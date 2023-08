La nuova collezione dedicata agli appassionati dei colori dell’Inter è Back to Stadium, disponibile da oggi sui canali di vendita ufficiali del Club.

La campagna di lancio mette in risalto il dettaglio del ricamo a rilievo in spugna che caratterizza i capi e dell’ultimo drop nerazzurro grazie al richiamo al “tufting”, la creazione fai-da-te di tappeti e decorazioni in lana.

T-shirt, felpe e accessori, come cappellini, calzettoni e gymsack, sono 15 i prodotti genderless per adulti e bambini, caratterizzati dalla iconica immagine del biscione, in questa edizione in versione illustrazione in stile graffiti.

Tutta la collezione Back to Stadium è in vendita presso Inter Store Duomo e San Siro, Inter Online Store e brandstore Inter su Amazon.