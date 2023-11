Marko Arnautovic è finalmente recuperato. Una notizia che fa felice Simone Inzaghi, che lo ritroverà dopo l'infortunio occorsogli il 24 settembre scorso per la prima volta mercoledì sera, in Champions League, contro il Salisburgo, ma anche Ralf Rangnick, ct dell'Austria, che non ha perso tempo inserendolo nella lista dei convocati per i prossimi due impegni della nazionale di novembre. Alaba e compagni se la vedranno con Estonia (girone di qualificazione verso Euro 2024) e Germania (amichevole).