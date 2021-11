Inter, altre attività per lo sviluppo del brand all’estero: Danovaro a San Paolo

Business tour in Brasile per il Chief Marketing Officer nerazzurro

Dopo la partecipazione esclusiva a 'Italian Sports Day' presso il Padiglione Italia a EXPO2020 di Dubai, proseguono le attività dell’Inter per lo sviluppo commerciale e del brand all’estero: una delegazione guidata da Luca Danovaro, Chief Marketing Officer del club nerazzurro, si è recata nella città di San Paolo in Brasile per una serie di appuntamenti commerciali e istituzionali, con l’obiettivo di illustrare il nuovo posizionamento del Brand nerazzurro e le opportunità di business legate al Club.