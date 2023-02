L'Inter continua il suo percorso al fianco di Moncler, Official Formal Wear Partner del Club nerazzurro. Come si legge in una nita ufficiale, "nella giornata di lunedì Moncler, durante la London Fashion Week, ha presentato all’Olympia London “The Art of Genius”, il nuovo capitolo di Genius, che da serie di collaborazioni tra artisti e designer diventerà piattaforma di co-creazione fra diversi settori. Il progetto è stato ideato nel 2018 come programma di collaborazioni con artisti e creativi con il lancio di collezioni mensili e un flusso continuo di nuove idee. La piattaforma esplorerà i confini della creatività con una visione che va oltre la moda per ispirare le infinite possibilità di creazione tra Arte, Design, Intrattenimento, Musica, Sport e Cultura. The Art of Genius celebra la forza emozionale e la bellezza della creatività. L'Inter ha partecipato all'evento con la presenza di Marco Materazzi, legend nerazzurra".