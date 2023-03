Le maglie indossate dai giocatori dell'Inter in occasione della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto , messe all’asta dal fondo delle Nazioni Unite su Ebay , hanno permesso di donare a UNICEF oltre 1.360 kit di emergenza per aiutare la popolazione terremotata di Turchia e Siria.

"La divisa di Nicolò Barella - si legge su Inter.it - ha raggiunto la cifra record di 1215 euro, così come hanno raccolto più di mille euro anche le jersey di Lautaro e Calhanoglu, quintuplicando il valore della base d’asta. Il ricavato dell’asta andrà adesso a sostegno dell’intervento UNICEF nel territorio colpito dal terremoto: tra le priorità le forniture mediche, il necessario per allestire ripari d’emergenza e per il riscaldamento, generi di primo soccorso, cibo e aiuti nutrizionali, assistenza per l’acqua e l’igiene e per la protezione dell’infanzia".