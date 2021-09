Inter Academy, al via un nuovo progetto nerazzurro in Cile: i dettagli

Antonello: "La nascita di questa nuova partnership rappresenta un passo importante nel processo di espansione di Inter Academy in Sudamerica"

Il Sudamerica torna a tingersi di nerazzurro con l’apertura di Inter Academy Cile . Come riportato dal sito dell'Inter, il nuovo progetto tecnico nasce dalla partnership con Soccer Camps United SpA, società cilena che fa capo all’olandese Soccer Camps United B.V., fondata da Jelle Beuker e Guido Ben Boubaker e specializzata nell’organizzazione di scuole calcio in collaborazione con club di livello professionistico.

"La nascita di questa nuova partnership rappresenta un passo importante nel processo di espansione di Inter Academy in Sudamerica” le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano. “L’apertura di un nuovo progetto tecnico in Cile, paese che ha da sempre un forte legame con il calcio e con i colori nerazzurri, è per noi motivo di grande soddisfazione e siamo contenti di poter iniziare questa nuova avventura in collaborazione con un partner di lunga esperienza nel settore come Soccer Camps United".