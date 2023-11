A meno sette punti dalla capolista Inter dopo dieci giornate di campionato, il Napoli si sente ancora in piena corsa per lo scudetto. Lo ha assicurato Rudi Garcia, tecnico dei partenopei, rispondendo a un giornalista in conferenza stampa che ha parlato di probabile resa della squadra azzurra in ottica tricolore: "Mi aspettavo una domanda cattiva da parte sua parte - ha detto ridendo il tecnico francese al collega -. E' sempre negativa la sua domanda, forse ho capito male. Siamo ad un quarto del campionato, ne restano tre quarti per tornare su chi è davanti".