Dopo l'identificazione di quattro tifosi, autori degli insulti razzisti urlati a Mike Maignan durante Udinese-Milan grazie alle immagini di video sorveglianza del Bluenergy Stadium, arriva anche l'ufficialità dell'Udinese che attraverso i canali ufficiali "comunica di aver individuato ulteriori quattro persone relative all'episodio di discriminazione nei confronti del giocatore del Milan Mike Maignan.

Anche queste persone saranno interdette a vita dallo Stadio Bluenergy. Come fin dall'inizio, il club ha continuato il proprio lavoro a fianco delle forze dell'ordine, ribadendo la propria assoluta determinazione nel punire i colpevoli a testimonianza del proprio impegno concreto contro ogni forma di discriminazione" come si legge sul sito ufficiale del club friulano che, pur schierandosi al fianco delle forze dell'ordine per individuare i colpevoli, ha presentato ericorso contro la decisione del giudice sportivo di far disputare la prossima gara a porte chiuse come fa sapere Sky Sport.