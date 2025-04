In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo, l'Inter si è resa protagonista di una bella iniziativa per la gara contro l'Udinese: il club nerazzurro ha realizzato per la prima volta una 'Quiet Room' all'interno dello stadio San Siro, uno spazio di accoglienza pensato per le persone nello spettro autistico. Infatti, per questa importante iniziativa, la Skylounge di Pirelli, Global Tyre Partner dell'Inter, si è trasformata in un'area dedicata all'accoglienza di 30 persone all’interno dello spettro autistico, offrendo loro un’esperienza unica e inclusiva all’interno dello stadio. Prima di assistere dagli spalti alla vittoria dell’Inter, i ragazzi hanno ricevuto la visita del Presidente Giuseppe Marotta, del Vice President Javier Zanetti e del Chief of Staff Max Catanese, che hanno voluto portare il loro saluto e testimoniare la vicinanza del Club a questa importante causa, insieme al Chief Sustainability and Future Mobility Officer di Pirelli, Matteo Battaini.

Questo il commento del presidente Beppe Marotta: "Questi ragazzi ci hanno dimostrato come la passione per il calcio e i valori dello sport siano davvero un linguaggio universale, capace di unirci e di farci vivere grandi emozioni. Per molti dei partecipanti questa è stata la prima volta allo stadio e siamo molto orgogliosi che sia avvenuto grazie ad una nostra iniziativa". Gli fa eco il vice presidente Javier Zanetti: "L’inclusione fa parte del nostro DNA, siamo Fratelli e Sorelle del Mondo sin dalla nascita di questo Club. Questi ragazzi sono parte della nostra famiglia, vogliamo accoglierli al meglio e lavoriamo con grande impegno perché abbiano l’opportunità di vivere sempre più spesso emozioni come quelle di oggi".