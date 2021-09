Inizia il capitolo Zytara, l’Inter gli dà il benvenuto con la bacheca trofei

Un nuovo percorso per un nuovo capitolo, da vivere tutto d'un fiato e con i migliori auspici

L'accordo di partnership siglato quest'oggi con Zytara Labs ha permesso all'Inter di rafforzare la propria immagine in tutto il mondo. DigitalBits diventa Official Global Cryptocurrency e Zytara diventa Official Global Digital Banking Partner dell’Inter. L'accordo globale unisce innovazione e finanza riflette la volontà dell’Inter di incarnare i valori della città di Milano, il suo spirito internazionale e la predilezione per l’innovazione e il cambiamento. L'azienda ha pubblicato, sul suo profilo Twitter, una foto che ritrae la preziosa bacheca trofei del biscione, con sullo sfondo la scritta: "Welcome digitalbits, I'm Inter". Un nuovo percorso per un nuovo capitolo, da vivere tutto d'un fiato e con i migliori auspici.