Non c'è pace per Mehdi Taremi. Dopo la cancellazione del volo per Milano e delle visite mediche con l'Inter, l'iraniano potrebbe essere costretto a saltare l'andata degli ottavi di finale di Champions League con il Porto: il prossimo attaccante nerazzurro oggi non si è allenato con i compagni a causa dell'infortunio all'adduttore della coscia destra e si è sottoposto a terapie, come informa il club lusitano. Taremi è a forte rischio per la sfida tra i Dragões e l'Arsenal, in programma mercoledì sera in Portogallo.