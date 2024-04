Non è bastato il triplice fischio di Fourneau a far calare il sipario su Inter-Cagliari. Il match di ieri sera a San Siro tra la capolista e la squadra sarda continua a far discutere, soprattutto sui social, dove ai più attenti non è passata inosservata la reazione del presidente della Fifa, Gianni Infantino, ieri presente sugli spalti del Meazza.

Il numero uno della Federazione Internazionale di Calcio, seduto di fianco ad Javier Zanetti e Beppe Marotta, è stato pizzicato dalle telecamere mentre si lasciava andare in un gesto di stizza dopo la punizione a favore dell'Inter battuta da Calhanoglu e prontamente parata da Scuffet. Gesto al quale ha fatto immediatamente seguito un applauso. L'episodio, con tanto di video, è stato più volte riproposto e commentato sui social, dove è arrivato anche l'ironica risposta del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini che in uno dei video postati da un tifoso ha scritto con un pizzico di sarcasmo: "Applaude alla bella parata di Scuffet".

