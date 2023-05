"La doppietta di Cesare Casadei? È l’anno dell’Inter, sembra". Così scherza Gianni Infantino, presidente della FIFA, intervistato da GR Parlamento nel corso del programma 'La Politica nel Pallone'. Il numero uno del calcio mondiale parla così in riferimento all'ottimo debutto dell'Italia di Carmine Nunziata ai Mondiali Under 20: "Il Mondiale Under 20 è una bella competizione, dedicata ai campioni del futuro. Ci farà piacere seguire l’Italia". Il discorso passa poi sulla candidatura italiana per gli Europei del 2032: "Da presidente FIFA mi avrebbe fatto piacere una candidatura per i mondiali piuttosto che per gli Europei. E’ importante per l’Italia, che deve essere leader del calcio mondiale, organizzare tornei importanti. Dal ’90 non abbiamo più organizzato grandi eventi calcistici e penso sia una bella cosa se succederà".

Decisivo è il tema stadi: “Vanno sicuramente ammodernati, dappertutto le autorità si rendono conto dell’importanza di uno stadio che non è più solo un posto dove si gioca a calcio, ma un simbolo di modernità. Mi sembra strano che in Italia si debba aspettare l’edizione di un torneo per rimodernarli, andrebbe fatto a prescindere dagli Europei perché l’Italia deve essere leader anche da questo punto di vista".