Gianni Infantino, presidente della FIFA, dai propri profili social esalta il Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti nel giugno 2025 e che vedrà l'Inter tra le sue partecipanti: "Il nuovo Mundial de Clubes Fifa, che sarà ospitato dagli Stati Uniti nel 2025, promette già di essere un torneo storico e la corsa per farne parte è entusiasmante con solo undici posti di qualificazione rimasti".

Il numero uno del calcio mondiale crede in un grande spettacolo: "Con le squadre partecipanti che rappresentano tutte e sei le confederazioni continentali, questa competizione sarà una celebrazione della natura globale del nostro bellissimo gioco. Congratulazioni alle squadre che hanno già conquistato il loro posto e buona fortuna alle squadre in competizione per i posti rimanenti".