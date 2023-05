Anche Gianni Infantino, presidente della FIFA, torna a ribadire il suo no al razzismo schierandosi tramite Instagram in difesa di Dusan Vlahovic dopo gli episodi di ieri a Bergamo: "Nel calcio non c’è posto per il razzismo o qualsiasi altra forma di discriminazione - si legge nel post social - E’ assolutamente inaccettabile l’insulto razzista rivolto ieri dai tifosi nei confronti di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, durante la partita di Serie A contro l’Atalanta. Non si tratta di un episodio isolato e chiedo alle autorità competenti di garantire l’applicazione di sanzioni severe per contrastare tali episodi e fungere da deterrente. La Fifa ed io siamo al fianco di Dusan Vlahovic, così come di qualsiasi altro giocatore, allenatore, ufficiale di gara, tifoso o partecipante a una partita di calcio che abbia subito episodi di razzismo o di qualsiasi altra forma di discriminazione. Le vittime di questi abusi devono essere sostenute e i responsabili debitamente puniti dalle autorità a ogni livello.

Ribadisco inoltre l’appello che ho già lanciato più volte in passato affinché i tifosi prendano posizione e mettano a tacere i razzisti”, il messaggio del numero uno del calcio mondiale che conclude così: "Una volta per tutte: No al razzismo. No a qualsiasi forma di discriminazione di discriminazione”.