Indagini sul Bayern Monaco, coinvolto anche l’ex Ceo Karl-Heinz Rummenigge

I capi d'accusa variano dall'appropriazione indebita alla mancata concessione del salario minimo

I vertici del Bayern Monaco Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic, ma anche l'ex Ceo Karl-Heinz Rummenigge sono indagati in un procedimento penale aperto dall'ufficio doganale di Monaco di Baviera. Lo riporta l'emittente tedesca WDR: le accuse per i tre dirigenti sono di trattenuta e appropriazione indebita di salari ed errata tenuta dei registri orari, oltre ad una mancata concessione del salario minimo nell'ambito della gestione del Bayern Campus, ovvero il centro per i giovani talenti di Monaco di Baviera. Gli accusati sono sospettati di essere a conoscenza del dumping illegale dei salari nel campus.