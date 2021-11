Indagine Juve, interviene la FIGC: possibili elementi per la giustizia sportiva

Secondo l'ANSA, la Federcalcio ha chiesto informazioni sull’inchiesta sui bilanci del club bianconero e sul materiale acquisto dalla Procura di Torino

Continuano ad arrivare novità sull'indagine 'Prisma' che riguarda la Juventus . Stando a quanto riferisce l'ANSA, la FIGC ha chiesto informazioni sull’inchiesta sui bilanci del club bianconero e sul materiale in possesso della Procura di Torino, che si è resa fin da subito disponibile a collaborare per quanto consentito.

È quanto riporta l'agenzia di stampa citando ambienti del palazzo di giustizia torinese, "secondo cui dalle numerose intercettazioni – ora secretate – potrebbero emergere elementi di interesse per la giustizia sportiva. Per ora può essere inviato solo il decreto di perquisizione: i verbali degli interrogatori secretati, le intercettazioni e il materiale coperto da segreto istruttorio non può essere divulgato fino a chiusura indagini".