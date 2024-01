Il settore delle sponsorizzazioni in Italia vale 1,112 miliardi nel 2023, con una crescita del 2,5% rispetto al 2022. È quanto emerge dalla 23ª Indagine Predittiva “Il futuro della sponsorizzazione” realizzata da StageUp in collaborazione con il digital marketplace ChainOn. Numeri che, stando alle proiezioni, dovrebbero ulteriormente crescere per il 2024, toccando quota 1,179 miliardi grazie alla raccolta connessa agli Europei di calcio in Germania, alle Olimpiadi di Parigi e alla fase di preparazione dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, con una crescita del 6% trainata anche dalla crescente propensione delle aziende a investire in tematiche legate al sociale e all’ambiente.

La Serie A di calcio si è confermata come leader incontrastato, rappresentando il 60,1% degli investimenti totali. Tuttavia, si sono registrate accelerazioni positive nella raccolta della Serie B di Calcio (+12,8%), della Serie A di Basket (+10,7%) e della SuperLega Maschile di Volley (+17%). Per il 2024, è previsto un ulteriore incremento degli investimenti (+2,5%), portando il totale a € 799 milioni. Questo aumento è attribuibile agli Europei di Calcio, ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 e al programma di preparazione per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Si prevede inoltre una spinta aggiuntiva dall’ecosistema del tennis, trainato dal fenomeno Jannik Sinner, con possibili riflessi sugli ATP Finals di Torino e sugli Internazionali d’Italia.