Ieri pomeriggio, come noto, è andato in scena un incontro che ha visto protagonisti l’ingegnere Michele Longo, rappresentante di Webuild, e l’architetto Giulio Fenyves dello studio Arco Associati, presso il Comune di Milano per parlare del progetto di ristrutturazione dello stadio di San Siro. Al termine del summit, lo stesso Fenyves ha commentato: "Il nostro progetto è piaciuto molto a Webuild e secondo loro è la strada da perseguire", riporta il quotidiano Il Giorno.

Durante l’incontro, Longo avrebbe accennato al fatto che se i lavori di ristrutturazione partissero, in caso di via libera dei club, si potrebbero concludere dopo la fine del mandato comunale, dunque oltre il 2027. Tutto, però, dipende dal progetto finale e dalla scelta di Milan e Inter, che per ora si dicono concentrati sulla realizzazione di nuovi stadi, rispettivamente a San Donato e Rozzano.