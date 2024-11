“In merito all’inchiesta di Milano sulle curve di Milan e Inter, tengo a specificare che il “non mi aspetto sanzioni” è riferito al fatto che sarà la giustizia ordinaria e sportiva, nella differenza dei ruoli e degli ordinamenti, a valutare i fatti emersi e quindi, eventualmente, a emettere provvedimenti e sentenze e a comminare sanzioni”. Lo ha detto il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi in una nota, precisando le sue parole pronunciate a margine dell'evento odierno 'Sport Industry Talk'.

“Ribadisco che le norme federali prevedono che non ci siano rapporti impropri tra tesserati e tifosi, figuriamoci con i delinquenti. Le norme federali, come quelle dello Stato, si applicano sempre, ovunque e per tutti”, ha concluso Abodi.