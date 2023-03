Novità in merito all'Inchiesta Prisma della Juventus. Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha chiesto la proroga di altri 20 giorni per le indagini relative all'Inchiesta Prisma. La proroga è motivata dall'emergere di nuove carte da parte dei pm di Torino. E la procura federale vuole approfondire al meglio la questione.