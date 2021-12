Inchiesta Juve, la Procura FIGC vuole chiudere l’inchiesta sportiva a maggio

La Federazione è in contatto con la Procura di Torino: presto sarà trasmessa a Roma una parte degli atti

La Procura di Torino e la FIGC sono in contatto sul tema plusvalenze e presto una prima parte degli atti dell’inchiesta sulla Juventus arriverà alla Federcalcio. Secondo quanto riportato dal quotidiano LaRepubblica, l’obiettivo è quello di chiudere l’inchiesta sportiva per la fine del campionato, nel mese di maggio. Per evitare frizioni tra i tempi della giustizia sportiva e quelli della giustizia ordinaria, i pm di Torino sceglieranno di trasmettere almeno una parte degli atti, in attesa della chiusura indagini che permetterà di inviare tutte le carte. Così il procuratore Federale Giuseppe Chinè potrà archiviare il procedimento già avviato e aprirne uno nuovo, che abbia al centro le novità contenute nell’indagine torinese.