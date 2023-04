Siparietto poco edificante ieri su DAZN nel post-gara di Juve-Napoli. Chiamato a commentare il pugno di Gatti a Kvaratskhelia non punito né dall'arbitro né dal VAR, Andrea Barzagli, palesemente in imbarazzo, ha tentato una difesa priva di qualsiasi senso del deprecabile gesto dello juventino: "Il motivo del pugno? Non lo so, anche perché era girato, neanche una mancanza di equilibrio... È stato un gesto forse così, non penso volesse fargli male o tirargli proprio un cazzotto. Essendo anche più alto, gli è arrivato sulla faccia, se prende il corpo in basso non succede niente". Inaccettabile.