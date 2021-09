In Premier League scatta l’allarme no vax: un calciatore su tre contrario al vaccino

Una situazione che andrà schiarita dalla collaborazione tra Governo e Federazione

In Inghilterra scatta l'allarme dei no vax all'interno del rettangolo verde. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, lo scetticismo di diversi calciatori di Premier appare ormai chiaro e un calciatore su tre ha deciso di non vaccinarsi: "Non è una teoria del complotto credere che il sistema immunitario sia in grado di fare ciò per cui è stato creato", ha dichiarato sull'argomento il centrocampista dell'Everton Fabian Delph. Ed è emerso che anche Granit Xhaka, risultato positivo ad un test anti-Covid mentre si trovata in ritiro con la Svizzera, ha rifiutato di vaccinarsi, nonostante i tentativi di persuasione del suo club.