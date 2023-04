Mentre in Italia sono nate le consuete polemiche, in Portogallo non si montano casi da moviola. Anzi: secondo A Bola, non esiste alcun rigore da dare al Benfica come aveva reclamato Schmidt al termine del match e come ha provato a puntualizzare qualcuno nel nostro Paese. Secondo il quotidiano lusitano, nessun fallo di Bastoni su Gonçalo Ramos: l'attaccante di casa ha provato ad allungarsi per controllare il pallone e in quel momento è arrivato il tocco dell'interista. Un tocco giudicato però troppo lieve per portare al rigore: decisione corretta dell'arbitro.