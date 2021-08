In Grecia – Vagiannidis al Panathinaikos: all’Inter percentuale sulla futura rivendita

Il greco torna a casa dopo l'esperienza in Belgio

Georgios Vagiannidis, laterale classe 2001, riparte dal Panathinaikos. Dopo l'esperienza in Belgio al Sint-Truiden, il greco torna a casa, nel club che aveva lasciato per legarsi all'Inter: secondo i colleghi ellenici, firmerà un contratto quadriennale, mentre ai campioni d'Italia rimane la 'consolazione' della percentuale sulla futura eventuale rivendita del suo cartellino.