Anche in Francia si comincia a dar credito a un possibile trasferimento di Tiago Djalo all'Inter la prossima estate. Lo sostiene Sport.fr, che mette il giovane portoghese nella lista dei possibili eredi di Milan Skriniar, in cui figurano anche Merih Demiral (Atalanta) e Benjamin Pavard (Bayern Monaco). Tiago Djalo, 22 anni, è sotto contratto con il Lille fino a giugno 2024. A differenza di Skriniar, non dovrebbe lasciare il suo club gratuitamente, per questo senza rinnovo è probabile una sua partenza la prossima estate.