Ultimo test prima degli Europei per la Nazionale albanese, avversaria dell'Italia nel girone delle fasi finali della competizione tedesca. La squadra di Sylvinho scende in campo alle 19 alla Friends Arena di Solna, ospite della Svezia di Jon Dahl Tomasson: nell'undici iniziale, presente anche questa volta Kristjan Asllani, in un 4-2-3-1 che lo vede a fianco di Ylber Ramadani del Lecce in mediana.