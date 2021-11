In Brasile – Roma e Inter puntano Carlos Augusto. Il Monza pone una condizione

Continuano i rumors di mercato che riguardano Carlos Augusto, terzino sinistro 22enne del Monza, ex Corinthians

L'ex giocatore del Corinthians, Carlos Augusto, oggi al Monza, club al quale è legato fino al 2024, potrebbe vivere la sua ultima stagione con i biancorossi. Secondo quanto rivelato da Meu Timão, il terzino sinistro 22enne interessa a vari club di primo livello del calcio italiano. Carlos Augusto resta infatti nel mirino di club come Roma e Inter. Secondo le fonti interpellate da Meu Timao, la discriminante sarà l'eventuale promozione in A della squadra brianzola. Qualora non dovesse verificarsi allora ci saranno le trattative con un club italiano di prima fascia. In caso di passaggio alla massima serie, il Monza tratterebbe comunque la cessione ma chiedendo la possibilità di tenere in prestito il brasiliano. Il Corinthians osserva interessato avendo diritto al 60% sull'eventuale plusvalenza ricavata. Il giocatore è stato comprato per 4 milioni di euro.