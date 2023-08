Dopo l'aggiunta del Benfica alla corsa ad Anatolji Trubin, new entry dell'ultim'ora che si inserisce tra l'Inter e il portiere ventiduenne ucraino dello Shakhtar Donetsk, inserimento che 'preoccupa' dirigenza e tifosi della Beneamata, l'estremo difensore continua a fare il burlone. Va avanti infatti la pioggia di segnali social, non sempre immediatamente interpretabili, del classe 2001 che qualche ora fa ha pubblicato una foto che lo ritrae in campo con tanto di didascalia 'misteriosa'.