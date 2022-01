In attesa dell’ufficialità, la Curva Nord accoglie Gosens

Anche in questo caso Curva Nord presente ad accogliere il nuovo arrivato

Finito l'iter medico di rito e in attesa dell'ufficialità, Robin Gosens è stato già accolto dalla Milano nerazzurra. Come spesso accade, anche in questo caso una delegazione della Curva Nord si è presentata al nuovo giocatore dell'Inter come mostra la foto che ritrae il classe '94 con alcuni rappresentanti della Nord con tanto di sciarpa a tinte nerazzurre... meneghine.