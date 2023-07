L'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato a Tmw Radio della situazione nerazzurra: "Credo che Marotta e Ausilio troveranno le soluzioni migliori. Sommer potrebbe essere la soluzione migliore per la titolarità".

Inter, Inzaghi punta lo Scudetto:

"Marotta ha confermato che sanno bene cosa fare, se resta Lukaku l'Inter è condannata a vincere. E' una dolce condanna per Inzaghi ma per scaramanzia non si dice favorito. Lo vedo superiore anche al Napoli, nonostante l'ultimo Scudetto".

Sassuolo che riparte con qualche dubbio.

"Dionisi cambierà modulo e quindi mi viene da pensare che oltre Frattesi potrebbe partire qualche altro calciatore. L'interesse è capire se rimarranno Berardi e Lopez, che mi sembrano i due più appetibili".