Ciro Immobile tifa Simone Inzaghi per la Champions League. L'attaccante della Lazio, inisignito quest'oggi del premio 'Vincenzo Margiotta', è stato interpellato proprio sull'esito della competizione europea: "Chi vincerà la Champions? Spero un'italiana, sono in due che se la lottano. Io sono legato a Simone Inzaghi, mi farebbe piacere per lui. Una finale Roma-Juve in Europa League? Per il calcio italiano sarebbe importante. Cè chi dice che il nostro calcio sia indietro rispetto agli altri, ma non e' cosi'".