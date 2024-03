Ieri, presso la Trattoria dei Cacciatori di Imbersago, circa 110 soci dell’Inter Club “Angelo Moratti” si sono riuniti per la consueta cena annuale alla quale hanno preso parte anche due ospiti speciali come Bedy Moratti e Ivan Cordoba. Nel corso della serata - si legge su Meratonline.it - è stata proposta una sottoscrizione a premi (la maglia dell'ex difensore colombiana autografata e quelle di campioni dell'Inter di oggi) il cui ricavato è stato devoluto alla 'Casa Amica di Merate', cooperativa sociale che ha per scopo l’integrazione e il miglioramento della vita delle persone fragili.

"È come essere in famiglia", ha detto Moratti a fine serata. Poi Cordoba ha aggiunto: "Mi ricordo le cene di Natale che facevamo a Imbersago. È bello essere qui con voi che avete vissuto il bello e il brutto con la società e la squadra. Quando si raggiungono certi obbiettivi però è perché i giocatori sono mossi da qualcosa di speciale, e quel qualcosa siete voi tifosi".