Il Volendam crolla col Den Haag: Filip Stankovic espulso dopo 10 minuti

Un intervento fuori area su un attaccante costa al portiere di scuola Inter il rosso. Dal vantaggio iniziale gli arancioneri crollano

Serata da dimenticare per Filip Stankovic, nuovo portiere del Volendam. La formazione di Wim Jonk crolla in casa per mano dell'Ado Den Haag per 3-1, in un match dove il portiere serbo di proprietà dell'Inter gioca appena 10 minuti prima di venire espulso poco dopo il vantaggio iniziale firmato da Denso Kasius per un intervento fuori area su un attaccante avversario lanciato in porta. La formazione de L'Aia ne approfitta e trova per tre volte la via del gol grazie a Thomas Verheijdt, Boy Kemper e Sem Stejin.