L'Hellas Verona ottiene altri tre punti importantissimi in chiave salvezza, battendo 2-0 il Bologna nell'anticipo del Bentegodi. Decide la doppietta di Verdi (il primo su rigore) ed è un successo che pesa come un macigno, visto che gli scaligeri agganciano lo Spezia al quart'ultimo posto, mettendo anche nel mirino il Lecce di scena domenica a San Siro contro il Milan. Inutile il gol, in pieno recupero, di Nico Dominguez. Anche se nel finale Orsolini si divora il pareggio da due passi dopo una corta respinta di Montipò.

È cambiato tutto, ma proprio tutto, dopo il successo di due settimane fa col Sassuolo, che ha fornito lo slancio per il pareggio di Napoli. L'Hellas perse dieci partite filate da inizio settembre a inizio novembre, ora la squadra è in forma e Zaffaroni ci crede eccome alla salvezza. Insomma, giochi riaperti e lotta salvezza a dir poco entusiasmante da qui alla fine del campionato. Protagoniste Verona, Spezia e Lecce.