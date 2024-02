Guido Senia, 26 anni, rapper e autore romano, meglio conosciuto come Il Tre, spiega alla Gazzetta dello Sport la sua passione nerazzurra a pochi giorni dal debutto a Sanremo.

Nel calcio ha preso dal papà.

"Lui è sempre stato interista e me l’ha trasmessa. Anche se viviamo a Roma. Così come la passione. Ho sempre giocato, da attaccante esterno".

Domenica come la seguirà?

"Purtroppo non allo stadio, come avrei voluto. Ma alla tv a Sanremo in albergo. Se vinciamo è un passo importante".

Chi apprezza nell’Inter?

"Lautaro su tutti. Il numero uno assoluto. Al Fanta farei follie per lui. E poi Barella e Bastoni che è mio amico. L’ho conosciuto in quarantena su Instagram. Siamo stati a pranzo insieme. Bello. Come San Siro che mi esalta. Vorrei conoscere presto anche Barella".