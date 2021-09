Il Tre: “Ho palleggiato nella sala trofei Inter. Che ansia per la Champions”

Il rapper parla della passione nerazzurra del padre: "Al gol di Vecino in Lazio-Inter siamo esplosi"

Sognava di diventare un dieci, come Diego Armando Maradona. Ma nel suo presente c'è... Il Tre: questo, infatti, è il nome d'arte di Guido Senia, giovane rivelazione della scena rap italiana, che nel corso di un'intervista per SportWeek parla anche della passione per l'Inter del padre, rivelando un aneddoto particolare: "Nel 2018 ero allo stadio per Lazio-Inter. All'85esimo segna Matias Vecino: siamo esplosi. E' stato un momento di unione padre-figlio che non dimenticherò mai".