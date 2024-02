Vice di Hakan Calhanoglu, che in questa stagione ha sostituito egregiamente sia a partita in corso che da titolare, Kristjan Asllani è un talento che l'Inter ha pescato due anni fa dal florido Settore Giovanile dell'Empoli. Nel quale fu portato dal talent scout Andrea Innocenti: "Lui firmò che non aveva neanche otto anni - il suo ricordo a Calciomercato.it -. Aveva doti incredibili, era corteggiato anche dalla Fiorentina. Ha firmato in braccio a me e la sua dote è avere una famiglia molto seria alle spalle. Era un grande professionista già a 10 anni e lo sarà anche a 40”.