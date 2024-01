Una soluzione per aumentare l'impiego di Davide Frattesi arriva da Aldo Serena. L'ex attaccante dell'Inter, attraverso il proprio profilo Twitter, ha rilanciato un'ipotesi che peraltro si era fatta strada qualche settimana fa: "La butto lì: un potenziale enorme come Frattesi non potrebbe essere sfruttato come quinto a destra? Vista la titolarità dei 3 di centrocampo.Non sempre,ma provarci qualche volta? Mi sembra di ricordare che in passato abbia giocato qualche volta in quel ruolo".

