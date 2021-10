Il Sole 24 Ore – Sky sollecita l’Antitrust: DAZN non garantisce un servizio stabile

Prosegue la battaglia dell'emittente satellitare contro la concorrente streaming

Continua la battaglia di Sky nei confronti di DAZN circa i problemi emersi nella trasmissione delle partite della Serie A, per la prima volta in streaming in Italia. Sky - secondo quanto riferisce il Sole 24 Ore - ha spedito all'Antitrust chiedendo un intervento dell'Autorità un "supplemento informativo" in merito al procedimento aperto dalla stessa Autorità nei primi giorni di luglio e teso a verificare l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza. Le tante lamentele degli abbonati, secondo Sky, dimostrerebbe quanto le misure tecnologiche volontarie offerte da DAZN e Tim all'Agcm per evitare le misure cautelari non sarebbero in grado di garantire ai consumatori un servizio stabile e di qualità. "La media company avrebbe anche evidenziato come altri impegni sarebbero stati disattesi - scrive il quotidiano finanziario -. Tim, aveva comunicato a luglio l’Antitrust, «si impegna a non offrire in bundle servizi di accesso e servizi di contenuti». E qui secondo Sky (ma anche altri operatori hanno avanzato segnalazioni), l’impegno non sarebbe stato rispettato vista la promo Tim Gold (anche se Tim sulla questione ha rispedito le critiche al mittente parlando di un’offerta connettività-contenuti che non è un bundle). A quanto ricostruito la missiva di Sky finisce così per mettere in evidenza gli effetti della scelta di Dazn non utilizzare tutti i diritti acquisiti: web, digitale terrestre (ora usato solo come backup in caso di problemi che però finora non sono stati evitati) e satellite. E Sky si è detta pronta a collaborare".