Il Sole 24 Ore – Evergrande verso il default: Zhang interessato per 2,6 miliardi

Il numero uno di Suning aveva anticipato al colosso cinese capitali per 20 miliardi di yuan

Evergrande è sull'orlo del default. Lo afferma senza mezzi termini Il Sole 24 Ore sulla base del fatto che gli ultimi profitti sono crollati del 29%, pari a 1,6 miliardi di dollari. "A Shenzhen non è riuscito a onorare gli interessi sul debito corporate in scadenza nel 2023, il mattone ha in mano la metà del debito corporate offshore cinese. Difficile che lo Stato corra in soccorso, anche se la caduta di una società considerata “too big to fail” rischia di portare al collasso tutto il sistema immobiliare cinese" si legge sul quotidiano.