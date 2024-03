La sentenza del giudice sportivo che assolve Francesco Acerbi dai presunti insulti razzisti nei confronti di Juan Jesus non convince il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il primo cittadino ne ha parlato ai microfoni di Canale 8: "Una decisione che mi ha molto sorpreso. La reazione di Juan Jesus in campo, giocatore molto serio, grande professionista, non poteva essere una sua invenzione.

Chiaramente credo che questi insulti ci siano stati. Il fatto che non ci siano delle prove certe mi lascia molti dubbi. Mi auguro che questa non sia stata una decisione influenzata da un pregiudizio nei confronti della vicenda. Certo è che il razzismo va combattuto con grande forza soprattutto sui terreni di gioco".