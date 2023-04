Se l'assegnazione dello scudetto sembra ormai una formalità, lo stesso non può dirsi per la corsa Champions, che interessa anche l'Inter e la corsa salvezza. Il mese di maggio si prospetta decisivo per la serie A 2023/24, e per questo DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite di serie A, offre un'offerta speciale per godere tutto il rush finale di campionato a un prezzo speciale. Da oggi e fino al 1 maggio, infatti, è possibile attivare DAZN a un prezzo scontato del 50% per 4 mesi: il piano standard si può infatti attivare al prezzo di 19,99 euro al mese anziché 39,99 euro.

L'offerta speciale si applica al solo piano DAZN STANDARD ed è attivabile solo dal sito (non tramite app) da clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o Paypal. Al decorrere del quinto mese l'abbonamento si rinnova automaticamente alle condizioni economiche vigenti, salvo disdetta da parte dell'utente.

Si può attivare l'offerta direttamente tramite FcInterNews, cliccando sul link in basso.

