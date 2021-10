Il rientro di Sensi si avvicina: Inzaghi detta i tempi per il recupero

Il tecnico in conferenza stampa: "Speriamo di recuperarlo se non da martedì per la gara successiva"

Stefano Sensi non sarà a disposizione per la Lazio, ma potrà tornare utile per la sfida di Champions League contro lo Sheriff o, al più tardi, per il big match con la Juventus. Lo ha precisato Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Olimpico: "Sanchez e Vidal non verranno a Roma e staranno a Milano. Torneranno utili per martedì, così come Sensi che si è allenato negli ultimi giorni in gruppo discretamente. Non può ancora calciare col destro per la distorsione ma speriamo di recuperarlo se non da martedì per la gara successiva".