Il Psv trionfa in Supercoppa. E ora aspetta di fare un bell’incasso da Dumfries

Il tecnico Schmidt ha dichiarato di attendere altri 3-4 giocatori: c'è già un budget di 50 milioni di euro

Vittoria sonante del Psv Eindhoven, che ieri si è imposto in casa dell'Ajax con un perentorio 4-0 nella finale del Joahn Cruijff Schaal, la Supercoppa olandese. Un successo arrivato anche senza l'apporto di due giocatori che hanno fatto le fortune del club la scorsa stagione come Donyell Malen e Denzel Dumfries, anche se il tecnico Roger Schmidt non si cruccia e parla anzi di squadra migliorata rispetto all'ultimo anno: "Abbiamo un atteggiamento diverso in campo. E riconosciamo molto meglio quando fare pressione o contrastare".