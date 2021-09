Il programma di Bernardo: “Sì allo stadio nuovo, ma mantenendo il Meazza”

Il candidato sindaco di Milano vuole far convivere vecchio e nuovo impianto di San Siro: "Lavoreremo per l'efficiente uso del Meazza"

Dall'altro lato, però, c'è l'impegno a preservare lo stadio Giuseppe Meazza, "uno dei simboli indiscussi della nostra città. Si lavorerà per recuperarlo valorizzandone al massimo le potenzialità e consentendone un efficiente uso per 365 giorni all’anno quale luogo per manifestazioni sportive, musicali e grandi eventi". Una linea in decisa controtendenza rispetto a quanto dichiarato nei giorni scorsi dal sindaco in carica Beppe Sala che ha escluso categoricamente la convivenza di due impianti.