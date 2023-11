L'Inter viaggia in campionato con il passo di un carroarmato, è prima in classifica e soprattutto ha ottime probabilità di restare tale alla fine della stagione. A prevedere che l'Inter si aggiudicherà il titolo di campione d'Italia 2023-2024 è anche il Predictor dell'agenzia Opta: in base al modello elaborato per le proiezioni stagionali, la formazione di Simone Inzaghi ha l'83,3% di probabilità di vincere lo Scudetto. Già per il piazzamento d'onore, le percentuali di probabilità precipitano fino al 13,7%. Alle spalle dell'Inter c'è la Juventus, accreditata del 13% di probabilità.

Ancora più indietro il Milan, fermo al 2,1% e il Napoli che non va oltre l'1,3%.