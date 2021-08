Il Pescara punta ancora in casa Inter: chiesto il prestito di Vergani

Il club abruzzese prosegue il filo diretto con la dirigenza nerazzurra chiedendo un altro giovane giocatore cresciuto nel settore giovanile del biscione

Il futuro del giovane attaccante classe 2001 Edoardo Vergani potrebbe essere in terza serie, in compagnia di un altro giocatore di proprietà dell'Inter: il centrocampista Matteo Pompetti. Secondo quanto riporta TuttoC.com, infatti, la dirigenza del Pescara ha bussato alla porta dell'Inter per il prestito della punta. Adesso toccherà ai nerazzurri scegliere la migliore destinazione per la crescita personale del ragazzo, che in C può avere il giusto spazio per ritagliarsi un palcoscenico importante.