Valentin Carboni si sta comportando alla grande al Monza. Il papà del classe 2005, interpellato da IFStv, ha dichiarato: "Spero che un domani lo chiami nuovamente l'Inter. Lui ora sta dando tutto per il Monza, perché gli sta dando fiducia il club a partire da quando Galliani l'ha richiesto. E la scelta è giustissima. Ma il suo sogno è diventare un giocatore dell'Inter, è per pochi. Lui vuole far bene ogni giorno per ricevere la chiamata da Inzaghi o dalla società per far il ritiro con l'Inter".